Karl-Anthony Towns raconte une nouvelle expérience traumatisante du COVID-19

Vous voulez une statistique particulièrement folle ? Karl-Anthony Towns n’a joué que 16 matches sur les 365 derniers jours écoulés. 16 rencontres en un an. Le jeune homme vit un cauchemar éveillé depuis le début de l’épidémie du COVID-19. Et hier soir, il retrouvait enfin les parquets après de longues semaines d’absence.

Les Minnesota Timberwolves se sont inclinés contre les Los Angeles Clippers (112-119) malgré les 18 points et 10 rebonds de leur pivot All-Star. Mais l’essentiel était évidemment ailleurs. Ce match marquait peut-être enfin le bout du tunnel pour KAT. Ce dernier avait notamment raté les 13 dernières sorties de son équipe après un test positif au virus à la mi-janvier. Il est revenu sur cette expérience traumatisante.

Sans donner de détails spécifiques, Karl-Anthony Towns précise que son patrimoine génétique « proche de celui de sa mère », elle-même décédée du COVID-19 en avril dernier, ont sérieusement compliqué sa convalescence.

Mais KAT a donc fini par être testé négatif. Le voilà guéri. Il sait qu’il est un vrai privilégié et il va devoir apprendre à vivre avec.

« Je me sens vraiment coupable d’avoir pu bénéficier d’un traitement. Je pense que cela devrait être nettement plus accessible aux gens dans le monde. Je me sens vraiment coupable parce que j’ai plein de ressources et j’aimerai en faire profiter le plus de gens possible. »

« J’ai traversé tellement de merdes depuis un an. J’ai du mal à comprendre tout ce qui s’est passé. Il faut trouver un plan pour nous sortir de ça. Le COVID, c’est réel. Ça ne partira jamais. Et ça n’a pas diminué, le virus est juste devenu plus intelligent. »