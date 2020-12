Kawhi Leonard a hâte de laver l’affront des derniers playoffs

Le fiasco de l'année. Voilà comment on peut qualifier l'élimination des Los Angeles Clippers lors des derniers playoffs. La bande à Kawhi Leonard menait 3-1 face aux Nuggets avant de totalement s'écrouler. On les attendait en finales NBA, ils n'ont pas dépassé le second tour.

Si les Californiens ont perdu Montrezl Harrell, ils ont tout de même réalisé une belle intersaison. Lawrence Frank a prolongé Reggie Jackson et Marcus Morris, tout en enrôlant Luke Kennard, Serge Ibaka et Nicolas Batum. De quoi lutter avec les Lakers dont le recrutement a été gargantuesque.

Devant les médias, via la visioconférence faisant office de média day, Kawhi Leonard "qui a doublé de volume" dixit Batum, est apparu plus déterminé que jamais, lui qui a été sérieusement pointé du doigt à l'issue de cette sortie de route retentissante.

"Physiquement, je me sens bien. Je suis motivé et j'ai envie que ça démarre. Revenir au combat. Avoir gâcher cette avance de 3-1, ça laisse un goût amer dans la bouche. Mais j'adore ça. Ce sont ces choses qui façonnent un joueur. Ce sont des choses que j'aime, le challenge. La route pour aller au titre est compliqué. Mais j'adore ça. Nous allons voir à quel point nous sommes costauds si nous pouvons apprendre de ça."

Auréolé d'un nouveau statut après son titre avec Toronto, Kawhi Leonard a vécu un deuxième traumatisme dans sa carrière (remember 2013 et ce Game 6 à Miami...), le premier en tant que franchise player. The Klaw va être attendu au tournant, et ça passera sans doute par un changement d'attitude hors parquet, lui dont le traitement de faveur a fortement agacé en interne.

