La saison dernière, les Toronto Raptors avaient montré la voie en gérant le temps de jeu de Kawhi Leonard pour qu'il pète le feu en playoffs. Résultat : la franchise canadienne a remporté le premier titre NBA de son histoire et personne n'ira dire dans 30 ans : 'Oui, mais ça ne vaut rien parce qu'ils se sont servis du load management'.

Les Los Angeles Clippers sont un peu dans la même logique. Ils l'étaient en tout cas avant l'interruption de la saison pour cause de pandémie. Leonard avait disputé 51 des 64 matches joués par son équipe, avec un rendement optimal : 26.9 points, 7.3 rebonds et 5 passes de moyenne, soit sa meilleure saison statistique en carrière sur ces chiffres-là.

On pourrait se dire qu'après plus de 3 mois sans compétition et après un mini-camp d'entraînement adapté dans la bulle d'Orlando, Kawhi Leonard n'aurait pas besoin d'être ménagé.

Visiblement, Doc Rivers songe quand même à ne pas trop forcer avec sa superstar.

"Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne fixe pas de limites. Kawhi est plutôt en forme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à le gérer dans les 8 premiers matches pour qu'il soit prêt pour les playoffs. On veut faire ça de façon intelligente", a expliqué Rivers sur ESPN.

On ne peut donc pas exclure que Kawhi ne dispute pas les 8 matches de fin de saison régulière, surtout si le classement des Clippers est entériné avant la dernière rencontre.

Kawhi Leonard est en tout cas arrivé dans la bulle et a même répondu aux questions de la presse via Zoom. Il est apparu détendu et a même lâché un petit rire face aux difficultés techniques d'un journaliste. Rien de similaire à celui devenu célèbre le jour de sa présentation à Toronto, mais le MVP des Finales 2019 semble bien luné.

Kawhi Leonard laughs at a reporter’s connection breaking up during his first virtual interview in the #NBABubble. pic.twitter.com/7T47Oviqqi — NBA BubbleReport (@TheNBABubble) July 14, 2020

Pour "The Klaw", les 8 matches qui s'annoncent, face aux Lakers, aux Pelicans, aux Suns, aux Mavs, aux Blazers, aux Nets, aux Nuggets et au Thunder, seront plus des répétitions et de la pré-saison qu'une vraie lutte pour une quelconque place.

Pour l'heure, les Los Angeles Clippers occupent la 2e place dans la Conférence Ouest, avec cinq victoires de moins que les Lakers. C'est plutôt derrière qu'il faut regarder, puisque Denver n'a qu'une victoire de retard (et un ballottage défavorable) au 3e rang.