Le geste fort de Kenny Smith pour soutenir le boycott des joueurs

Révoltés. Fatigués. Les joueurs NBA ne veulent plus accepter les violences policières et les discriminations dont sont victimes les noirs aux Etats-Unis. Alors ils ont décidé de passer à l’action. En boycottant les rencontres prévues hier, certainement celles programmées ce soir et peut-être même la fin de la saison. Mais il n’y a pas que les basketteurs qui en ont ras-le-bol. Et la vague de protestation s’étend bien au-delà de la ligue. En soutien aux athlètes, Kenny Smith, consultant TNT, a lui aussi décidé de boycotter l’émission du jour. Il a ainsi quitté le plateau en plein live.

Kenny Smith just walked out on NBA on TNT in support of the players' boycott pic.twitter.com/N4Ix6CPTLG — Chris Montano (@gswchris) August 26, 2020

"Je pense qu'en tant qu'homme noir, je pense que c'est mieux que je ne reste pas ce soir."

Surpris – visiblement pas au courant de son geste – Shaquille O’Neal et Charles Barkley sont restés. Ernie Johnson a salué la décision de Kenny Smith. Les analystes ont ensuite discuté de ce qui pouvait passer en NBA dans les heures à venir.

Les Lakers et les Clippers veulent stopper la saison, les autres vont-ils suivre ?