L'été dernier, Kevin Durant et Kyrie Irving ont choisi les Brooklyn Nets pour s'associer. Amis, les deux hommes ont un but commun à Brooklyn : remporter un titre NBA. Pour cela, ils ont logiquement des exigences très élevées. Salué pour son travail ces dernières années, le GM Sean Marks doit désormais composer dans son quotidien avec l'avis des deux superstars. En effet, sans surprise, le dirigeant a des comptes à rendre à ses deux leaders, très investis dans les décisions de la franchise. Par exemple, pour la recherche du nouveau coach, Durant et Irving sont très présents.

"Honnêtement, ça ne serait pas intelligent de notre part de ne pas impliquer nos joueurs clés pour une telle décision. Kevin et Kyrie, nous allons bien évidemment les consulter pour savoir ce qu'ils recherchent comme leader. Ce dont ils ont besoin. Pour l'instant, ils ont été brutalement honnêtes.

Kevin continue d'être une voix très importante pour notre futur. Dans les décisions prises, je l'implique lui, mais aussi d'autres joueurs, pour construire notre équipe et avancer", a reconnu Sean Marks pour le New York Post.

On sait peut-être déjà qui va coacher Kevin Durant et Kyrie Irving

Un aveu intéressant de la part de Sean Marks. Dans toutes les équipes, les superstars ont du pouvoir. Pendant des années, LeBron James a fait la pluie et le beau temps dans ses équipes au niveau du recrutement par exemple. Mais certaines franchises ont du mal à l'assumer. Chez les Nets, Kevin Durant et Kyrie Irving ont du pouvoir. Et alors ? Il est bien normal d'écouter les stars. Par contre, il ne faut pas les suivre aveuglement. Mais on peut compter sur Marks, excellent encore une fois depuis sa nomination, pour s'imposer au final. Pour l'instant, il se murmure que Brooklyn prépare une offre folle pour Gregg Popovich. Et pour le coup, il s'agit probablement d'une idée validée par le duo Durant-Irving...