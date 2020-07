La rumeur folle autour de Gregg Popovich et des… Brooklyn Nets

Attention, aucune enflammade. Mais si on a choisi de traiter cette rumeur, c'est qu'elle fait dans l'originalité et surtout dans la nouveauté. Il est extrêmement rare de voir Gregg Popovich cité dans les rumeurs. Notamment dans celles de départ des San Antonio Spurs pour une autre destination.

On pourrait même dire qu'il n'y en a pas eu depuis de très longues années. Voire depuis toujours. Arrivé aux Spurs en 1988 comme assistant, Pop a toujours été le visage des Texans depuis 1994 - après un passage comme assistant aux Warriors -, d'abord en tant que GM puis head coach. Il y a tout gagné. Cinq titres, trois fois élu coach de l'année, un style inimitable, Gregg Popovich est un monument. Sans doute l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du sport.

Mais à 71 ans, Popovich se rapproche indéniablement de la retraite. Ses dernières années, que ce soit sportivement ou personnellement, ont été très compliquées. Comme l'a expliqué Tony Parker récemment sur l'une des émissions de la First Team, Gregg Popovich a toujours coaché des équipes candidates au titre. Et il faisait un parallèle intéressant avec Phil Jackson qui ne voulait pas d'une équipe en construction après 1998. C'est pourtant dans cette voie que les Spurs vont se diriger. Peut-être même dès l'année prochaine.

Gregg Popovich aime aussi beaucoup s'en prendre aux arbitres

Dans cette optique, il semble logique de penser que Pop va sérieusement penser à se retirer... ou bien se lancer un ultime défi loin du Texas. Cela paraît totalement fou. Et improbable. Pourtant, une équipe à la recherche d'un nouvel homme fort pourrait lui proposer un poste. Au cours d'une émission avec Bonzi Wells et Rasheed Wallace, Gerald Brown de Let's Get Technical affirme que les Brooklyn Nets pourraient faire "une offre qu'on ne peut pas refuser", façon Le Parrain, au gourou de San Antonio.

"There's a story going around that the Brooklyn Nets are looking to make a Godfather offer to Gregg Popovich." #GoSpursGo pic.twitter.com/mcZM23m8up

— Josh Paredes (@Josh810) July 3, 2020