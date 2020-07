Kevin Durant favorable à l’arrivée de Mark Jackson sur le banc des Nets ?

Depuis le départ de Kenny Atkinson, libéré de son contrat, c'est le flou sur le banc des Brooklyn Nets. Normalement, Jacque Vaughn ne devrait pas être amené à poursuivre à la tête de cette équipe. Mais qui pour occuper ce poste ? Il ne s'agit pas d'un secret, Kevin Durant et Kyrie Irving devraient jouer un grand rôle dans la décision des dirigeants. Les deux superstars sont au centre du projet des Nets et ont donc un poids dans cette réflexion. Mais à quel point ? Car d'après une analyse du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, KD pousse dans les coulisses pour un nom : Mark Jackson.

« Brutalement honnêtes », Kevin Durant et Kyrie Irving se font entendre chez les Nets

Toujours libre depuis la fin de son aventure aux Golden State Warriors en 2014, Jackson dispose d'un très fort caractère. Depuis des années, il se retrouve plutôt boudé par les franchises en raison de sa personnalité. Peut-il vraiment séduire Durant puis Irving ? Pour l'instant, il s'agit seulement d'une folle rumeur. En effet, cette analyse de Windhorst repose uniquement sur les récents propos positifs de l'agent de KD, Rich Kleiman, sur Jackson sur les réseaux sociaux. C'est léger, très léger. Et même si Kevin Durant a l'habitude de faire passer des messages via Twitter, il va en falloir plus pour envoyer Mark Jackson sur le banc des Nets.