Kevin Durant livre ses premières impressions sur son retour convaincant

Revenu sur les terrains après un an et demi d'absence, Kevin Durant a fait un match très encourageant contre les Wizards.

Une première étape. Kevin Durant a fait un grand en pas en avant en retrouvant les parquets NBA hier soir, dix-huit mois après son dernier match. Revenu d’une terrible blessure au tendon d’Achille, l’ancien MVP était attendu pour ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, les Brooklyn Nets. Il n’a pas déçu. Plutôt bon et déjà à l’aise, il a contribué à la victoire des siens contre les Washington Wizards (119-114).

« Ça fait du bien ! » Confiait KD à propos de son retour. « C’est une première étape pour moi. Revenir sur les parquets et retrouver ma routine. J’avais besoin de me remettre dans le bain. J’ai imaginé ce moment pendant longtemps. Neuf ou dix mois à juste imaginer comment ça se passerait. »

C’est comme si Kevin Durant n’était jamais parti. Alors on va bien entendu éviter toutes conclusions hâtives après un seul match de présaison. Mais il y a quelques signes encourageant. Dès la première minute, l’ailier All-Star se mettait en rythme en allant facilement chercher un dunk en pénétration. Il n’a pas semblé perdu sur le terrain, au contraire.

Durant a joué 24 minutes, plus que n’importe quel autre joueur des Nets à l’exception de Spencer Dinwiddie. Il a fini avec 15 points (5 sur 12), 3 rebonds, 3 passes et 2 blocks. De quoi satisfaire son coach, Steve Nash.

« Après une telle absence, il a été très bon voire presque excellent. C’est remarquable le niveau qu’il affiche déjà », note le Canadien.

Kevin Durant va petit à petit monter en puissance. Il a toute la saison pour le faire. L’objectif pour Brooklyn étant évidemment de briller en playoffs et d'aller le plus loin possible.

