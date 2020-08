Kevin Durant rejoue au basket… dans le dernier clip de Drake

Drake fait sensation à chacun de ses clips. Et le dernier a fait beaucoup de bruit, notamment en raison des deux véhicules à plus de 5 millions l'unité (!!!!) qui y sont présent. Mais le rappeur a aussi invité des sportifs, dont Kevin Durant. On peut ainsi le voir taper un un-contre-un avec la superstar des Brooklyn Nets. Qui en profite pour lui planter quelques tirs et dunks sur la tronche.

On note aussi une référence à LeBron James. Drake porte à un moment le costume blanc de LBJ le soir de sa draft. Avec la même pose. Classique. Seule différence, la casquette des Raptors sur le crâne.