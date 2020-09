Il y a 9 ans, on vous faisait découvrir dans les cahiers de REVERSE un jeune talent aux grosses qualités de scoreur. Dès son jeune âge, Kevin Franceschi, originaire d'Argenteuil, affole les compteurs de points en championnat de France U18. Près d'une décennie plus tard, dont 5 ans passés aux US, un road trip européen entre l'Espagne, l'Allemagne et la Grèce, le voilà de retour parmi nous en Pro B où il vient fraîchement de signer au Paris Basketball.

Nul n'est prophète en son pays, alors pour réaliser son rêve de côtoyer l'élite américaine, Kevin se lance dans l'aventure universitaire en 2012, ce que nous rappelle le documentaire très original d'UnderSport qui l'a rencontré cet été. Une fois diplômé de sa Business School avec spécialisation Marketing, Kevin fait ses classes en Espagne en LEB Silver avant d'aller se faire un nom en Allemagne en Pro B. C'est finalement en Grèce (Série A2) qu'il atteint une bonne vitesse de croisière en terminant 4e meilleur marqueur de la ligue avec 16,5 pts, 3 rbds, 2 passes par match.

Après avoir fait sensation cet été à l'Amiral League, c'est un tout nouveau défi qui se présente à lui, puisque Kevin Franceschi rejoint le Paris Basketball en Pro B. Il va évoluer aux côtés d'un autre natif du Val d'Oise, Amara Sy. Ce documentaire "On a mission" vous plongera dans le parcours riche d'un athlète déterminé.