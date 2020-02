Les Boston Celtics ont fait une annonce un peu inattendue, en tout cas en termes de timing, pendant leur match contre les Los Angeles Clippers. La saison prochaine, Kevin Garnett verra son numéro 5 retiré par la franchise.

Le "Big Ticket" est un basketteur majeur de son époque. L'idée n'est pas de remettre en question son niveau, ses accomplissements ou son impact culturel sur les années 2000 en NBA. Simplement, on peut se demander si cet honneur est légitime du point de vue des Celtics. On parle quand même de la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA (17 titres). Boston a vu passer un nombre incroyable de joueurs légendaires qui ont joué plus longtemps et avec plus de succès que Kevin Garnett sous ces couleurs. Vingt-deux numéros ont déjà été retirés par les Celtics - aucune autre équipe n'en a fait autant - la plupart appartenant à des membres des trois ères les plus prospères de l'histoire des C's, autour des icônes Bill Russell, John Havlicek et Larry Bird.

POUR : Kevin Garnett a incarné avec Paul Pierce le renouveau des Celtics, champions 22 ans après le dernier titre conquis par la franchise. Avec Boston, "KG" a été All-Star 5 fois en 6 ans et a été prépondérant dans les deux campagnes jusqu'en Finales. On peut aussi se dire que des joueurs non-titrés avec les Celtics ont vu leur maillot retiré (Ed Macauley, titré avec St Louis après son départ, ou Reggie Lewis, décédé à 27 ans). D'autres étaient objectivement des basketteurs moins doués, mais ont été des lieutenants importants pendant de longues années et présentent un palmarès long comme le bras.

CONTRE : Les meilleures années de basketteur de Kevin Garnett étaient déjà derrière lui dans le Massachusetts et il n'a jamais été aussi individuellement fort à Boston qu'à Minneapolis. Les Minnesota Timberwolves n'ont d'ailleurs pas encore retiré le maillot du joueur le plus marquant de leur histoire. C'est sans doute une faute. Mais que les Celtics procèdent à ce retrait avant les Wolves sonne un peu faux. Garnett n'a au passage disputé que 6 saisons avec Boston, contre 14 avec Minnesota.

Quel est votre avis ?