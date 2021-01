UPDATE : L'IRM qu'a passée Killian Hayes suite à sa blessure à la hanche a révélé une déchirure du labrum, selon ce que rapporte le journaliste Shams Charania.

On attend désormais de connaître les conclusion du médecin des Detroit Pistons pour savoir quand on pourra espérer revoir Killian sur un terrain...

Detroit Pistons rookie Killian Hayes has suffered a labral tear in his hip, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Hayes, the No. 7 pick in the NBA Draft, sustained the injury on a drive to the basket in Milwaukee on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2021

Les débuts en NBA sont difficiles pour Killian Hayes, septième choix de la dernière draft. Mais le jeune homme de 19 ans continuait d’apprendre petit à petit, sur le tas, en ayant notamment l’opportunité de débuter toutes les rencontres pour les Detroit Pistons. Mais il va devoir observer une période de repos.

Oh no. Killian Hayes is down and holding his thigh. Had a bit of an awkward fall trying to defend this fast break. #Pistons pic.twitter.com/CUGGCDOL2O — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) January 5, 2021

En effet, le Français s’est blessé à la hanche lors de la défaite contre les Milwaukee Bucks cette nuit (115-125). Il est tombé en essayant de voler un ballon et est resté un moment au sol ensuite.

« Les médecins pensent que ce sont les fléchisseurs de la hanche mais ils ne sont pas sûr. On va voir », confiait le coach Dwane Casey après la rencontre.

Killian Hayes va passer une IRM pour déterminer la nature exacte et la gravité de sa blessure. Pour ensuite déterminer une éventuelle période de convalescence. En espérant qu’elle soit la plus courte possible.

#Pistons Killian Hayes aura une IRM demain. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) January 5, 2021

Il a besoin d’engranger des matches et des minutes pour progresser. Surtout à la mène, le poste le plus exigeant et le plus difficile en NBA. Il avait inscrit 7 points en 13 minutes avant de sortir hier soir. Il pointe pour l’instant à 4,6 points et 3,6 passes de moyenne depuis le coup d’envoi de la saison.

