Klay Thompson, la star actuelle qui aurait eu le plus de chances de briller dans les 90’s ?

C’est toujours les mêmes refrains. Si Michael Jordan évoluait dans la NBA de nos jours, il marquerait 45 points par match. Si Stephen Curry jouait dans la NBA des années 90, son impact serait différent. Personne ne sait vraiment mais une majorité en est persuadée. Par contre, à l’inverse, il y a rarement des discussions autour de quel joueur actuel brillerait aussi bien maintenant qu’il y a trente ans. Une question finalement posée par Stephen A. Smith à B.J. Armstrong. L’ancien champion et coéquipier de MJ a adoubé Klay Thompson.

« C’est un sujet auquel je pense constamment. Et je pense que l’un des joueurs qui aurait eu le plus de succès à cette époque est Klay Thompson. C’est un arrière grand par la taille, physique et il joue de la même manière que les postes deux de l’époque. On jouait des systèmes où les arrières devaient apporter du spacing et être capable de prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Je pense qu’il se serait parfaitement adapté. »

C’est intéressant de noter que B.J. Armstrong a cité Klay Thompson en premier plutôt que des superstars plus populaires que LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou Kawhi Leonard. On partage d’ailleurs son point de vue. Avec sa défense, sa ténacité, son adresse extérieur et son jeu dos au panier, l’arrière des Golden State Warriors aurait été excellent, même dans les années 90 réputées plus dures ou plus brutales. Néanmoins il n’est sans doute pas le seul qui aurait su briller à n’importe quelle période de l’Histoire de la NBA.

Via NBC Talk