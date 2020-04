Le Hall Of Fame va annoncer ses huit nouveaux membres ce weekend. Une promotion d'anthologie avec notamment Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett.

Trois des plus grands joueurs de leur génération seront introduits au Hall Of Fame cette année. Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett, trois des meilleurs basketteurs de tous les temps, trois icônes, sont sélectionnés dans la liste finale qui sera présentée aujourd'hui. Une classe décidément spéciale. Même si cette promotion sera évidemment très triste avec le décès tragique du 'Black Mamba' fin janvier. Son discours aurait probablement été un grand moment. Reste à savoir qui l'effectuera à sa place. Peut-être Jerry West. Peut-être Michael Jordan. Ou Shaquille O'Neal. Voire sa femme, Vanessa, ce qui sera sans donnera sans doute une séquence pleine d'émotions, belle et en même temps difficile à regarder.

Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett ont pris le relais de Michael Jordan en NBA après sa seconde retraite. Ils sont arrivés dans la ligue en 96, 97 et 95 respectivement. Ils étaient les plus grandes stars du début des années 2000 (avec Shaq et Dirk Nowitzki puis évidemment LeBron James). Les deux premiers ont décroché cinq titres avec une seule franchise chacun : les Los Angeles Lakers pour Kobe et les San Antonio Spurs pour Duncan. Garnett a obtenu sa bague avec les Boston Celtics.

Les autres nouveaux membres du Hall Of Fame sont Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich (ex-coach légendaire des Rockets champions en 94 et 95), la légende WNBA Tamika Catchings, Kim Mulkey et Barbara Stevens.