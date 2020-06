Kristaps Porzingis, son état d’esprit de champion salué à Dallas

En février 2019, les Dallas Mavericks ont réussi à récupérer Kristaps Porzingis. La franchise texane a ainsi réalisé une belle affaire en envoyant aux New York Knicks Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, un choix au premier tour de la Draft NBA 2021 et un autre en 2023. De son côté, le propriétaire des Mavs Mark Cuban a toujours du mal à croire à ce deal. Et pour cause, le boss de Dallas se montre totalement séduit par le Letton. Prolongé pour 158 millions de dollars sur 5 ans l'été dernier, l'intérieur de 24 ans a marqué les esprits par sa mentalité.

"J'aime vraiment beaucoup KP. Il est amoureux de ce sport. Et il travaille comme un fou. Il veut être l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il s'en donne les moyens. Le plus important, il veut vraiment tout faire pour gagner.

Je l'ai vraiment senti chez lui, il va mettre les besoins de l'équipe avant tout, avant ses statistiques ou les récompenses individuelles. KP est probablement prêt à tout pour nous aider à gagner. Donc c'est ça que j'aime le plus chez lui, il est toujours prêt à faire plus dans les moments importants. C'est la marque des grands joueurs", a ainsi analysé Mark Cuban pour le New York Post.

Emballé par le duo Luka Doncic - Kristaps Porzingis, Mark Cuban espère donc un avenir brillant pour ses Mavs !