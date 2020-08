Kristaps Porzingis, une injustice mais aussi une leçon

Les Dallas Mavericks se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers (110-118) pour le premier match du premier tour des Playoffs. Ce match fait l'objet d'une polémique. A l'occasion du troisième quart-temps, l'intérieur de la franchise texane Kristaps Porzingis a été éjecté pour une seconde faute technique. Sur l'action en question, le Letton n'a pourtant pas fait grand-chose. En effet, l'ancien des New York Knicks a simplement séparé Luka Doncic et Marcus Morris, avant d'être poussé par ce dernier. Mais les arbitres ont estimé que Porzingis avait participé à "amplifier l'incident". Malgré un vrai sentiment d'injustice, il a aussi reconnu son erreur.

"Si je méritais cette seconde faute technique ? Non, bien sûr que non. Mais je peux comprendre. Il y a eu un petit incident. J'ai vu Morris rentrer dans Luka, et je n'ai pas aimé ça. C'est pour cette raison que j'ai eu cette réaction.

Ils ont été malins. De mon côté, je me dois de me montrer plus intelligent et de contrôler mes émotions", a ainsi confié Kristpas Porzingis.