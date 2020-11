Kyle Kuzma, des attentes démesurées pour son prochain contrat ?

Les Los Angeles Lakers ont toujours eu de grands espoirs en Kyle Kuzma. Au moment du trade pour Anthony Davis avec les New Orleans Pelicans, les Angelenos ont refusé d'intégrer le jeune talent à ce deal. Pendant très longtemps, il était attendu comme le troisième homme des Californiens derrière LeBron James et Davis.

Mais dans les faits, Kuzma a été moyen. Malgré quelques fulgurances et un rôle correct dans la rotation de Frank Vogel, il n'a absolument pas été déterminant dans le sacre des Lakers. D'ailleurs, sur le plan statistique, il a même connu une chute. "Seulement" 12,8 points, 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne.

Et pourtant, de son côté, le natif du Michigan conserve de grandes attentes. En effet, comme tous les membres de sa génération, Kuzma se trouve éligible à une prolongation de son contrat sur cette intersaison. Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, il s'attend à toucher le jackpot avec ce bail !

Certains joueurs des Lakers absents au moment de la reprise ?

Même si les dirigeants des Lakers ont toujours cru en lui, on a de sérieux doutes sur la volonté des champions de vraiment miser sur lui. Ces dernières semaines, il semblait plus proche d'un départ via un trade que d'une prolongation XXL.

A 25 ans, l'intérieur dispose d'une marge de progression intéressante. Offensivement, ses qualités sont prometteuses. Mais défensivement, il dispose de sérieuses lacunes, qui sont préoccupantes pour une équipe qui vise le titre. Avec des Lakers limités sur le plan financier et à la recherche d'une troisième star, l'avenir de Kuzma semble incertain.

Et pour "toucher le jackpot", un départ pourrait d'ailleurs représenter la meilleure option pour lui. Car avec un rôle plus important dans une équipe moins fournie, il risque d'aligner de bonnes statistiques en saison régulière. Et ainsi, Kyle Kuzma aurait de grandes chances de disposer de belles propositions.