Les Lakers le confirment : la recherche de la troisième star est lancée !

Malgré le titre obtenu en 2020, les Los Angeles Lakers doivent aussi penser à l'avenir. Sur cette intersaison, la priorité des Angelenos est bien évidemment connue : conserver Anthony Davis. Mais sur ce dossier, la franchise californienne ne tremble pas : l'intérieur va décliner sa "player option" afin de signer un nouveau contrat avec les Lakers. La seule incertitude concerne les contours de ce futur bail. Une fois cette affaire définitivement pliée, le patron des champions en titre, Rob Pelinka, va devoir se mettre en action pour bâtir l'effectif autour de Davis et de LeBron James.

Ces dernières semaines, avec le possible départ de Rajon Rondo, plusieurs meneurs expérimentés ont été annoncés dans le viseur des Lakers. On pense notamment à Chris Paul (Oklahoma City Thunder) et Derrick Rose (Detroit Pistons). En raison du deal XXL de CP3, D-Rose semble, sur le papier, une cible plus probable. Mais est-ce vraiment l'intention de Pelinka de sacrifier des atouts pour un vétéran ? Pas vraiment si on en croit sa dernière sortie médiatique.

Les Lakers veulent une troisième star !

En effet, à l'occasion d'un passage dans le podcast d'Adrian Wojnarowski d'ESPN, Pelinka a joué cartes sur table. Pour avoir une vision sur le long terme, le boss des Californiens s'est fixé un objectif : recruter une troisième star. Conscient que James (35 ans) ne sera pas éternel, il cible en priorité un jeune talent capable de se développer autour de ce duo et plus particulièrement avec Davis.

"Nous espérons avoir une autre campagne pour remporter un titre, avec un vrai projet autour de LeBron et AD. Mais pour le futur, si on regarde bien notre masse salariale, nous avons une certaine flexibilité. Donc l'objectif est d'ajouter un autre jeune talent pour l'associer avec AD, s'il décide de signer avec nous, sur le long terme", a avoué Rob Pelinka.

Chris Paul aux Lakers, le prochain objectif de LeBron James ?

Tout d'abord, sans surprise, Pelinka semble envisager un avenir sur le long terme avec Davis. Il s'agit d'une vraie confirmation des intentions prêtées à l'ancien des New Orleans Pelicans. Et aussi d'une excellente nouvelle pour l'avenir des Angelenos. Ensuite, l'arrivée d'une troisième star, avec un profil jeune, représenterait un énorme coup pour les Lakers. Il serait un renfort dans l'immédiat pour réaliser un éventuel back-to-back. Et petit à petit, il pourrait apprendre avec James et Davis en vue d'une collaboration sur plusieurs années avec l'intérieur.

Bradley Beal, le profil idéal ?

Avec cet aveu, Pelinka va bien évidemment relancer de nombreuses rumeurs. Qui peut devenir cette fameuse troisième star aux Lakers ? Via la Free Agency 2020, aucun joueur ne correspond aux critères fixés par le dirigeant californien. Dans l'immédiat, la seule chance pour Los Angeles d'atteindre ce but est donc un trade. A ce niveau, un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines et dispose d'un profil souhaité : Bradley Beal. Régulièrement annoncé sur le départ des Washington Wizards, l'arrière peut totalement former un monstre à trois têtes avec James et Davis. A 27 ans, il pourrait aussi former un duo très intéressant avec AD (27 ans également) pour l'après-LBJ.

Bradley Beal, sa réponse cash sur la rumeur d’un Big Three aux Lakers

Pour le moment, Beal a toujours clamé son intention de réaliser l'intégralité de sa carrière à Washington. Mais en période de reconstruction, les Wizards pourraient le sacrifier pour véritablement entamer un nouveau cycle. Sauf qu'il faudra une offre XXL. Et on doute sérieusement de la capacité des Lakers à réaliser la meilleure proposition. Par exemple, les Golden State Warriors ont des atouts plus intéressants à proposer aux Wizards. Autant dire qu'il y a de nombreux obstacles sur cette piste. Mais à l'instant T, il s'agit de la plus crédible.

Cependant, Pelinka peut aussi très bien attendre. Il n'a absolument pas parlé de l'ajout d'une troisième star dès cette intersaison. Dans l'immédiat, les Lakers peuvent entourer LeBron James et Anthony Davis avec un effectif solide mais sans troisième star. Puis si la moindre opportunité se présente, Rob Pelinka aura la possibilité de passer à l'offensive pour atteindre son objectif...