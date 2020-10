Bradley Beal, sa réponse cash sur la rumeur d’un Big Three aux Lakers

Auteur d'une belle saison sur le plan individuel, Bradley Beal fait l'objet de très nombreuses rumeurs. C'est simple, l'arrière des Washington Wizards a été annoncé dans le viseur de nombreuses franchises ambitieuses. Le plus souvent pour former un Big Three, notamment aux Brooklyn Nets ou encore récemment aux Los Angeles Lakers. Mais de son côté, le joueur de 27 ans a signé une prolongation de son contrat de 2 ans aux Wizards en octobre dernier. Et même avec la tentation de se faciliter le chemin au titre NBA, Beal n'a pas l'intention de quitter Washington.

"Faire l'ensemble de ma carrière à Washington ? Ça représenterait tout pour moi. Je suis un mec loyal. J'ai envie d'être ici. Je suis ici. J'ai signé une prolongation. Donc faire toute ma carrière ici, c'est vraiment tout pour moi. Me retrouver en mesure de faire l'intégralité de ma carrière au sein d'une seule équipe ? Vous savez, on ne voit plus ça tous les jours en NBA. Donc ça serait un honneur pour moi, mais l'objectif ultime reste de gagner. Je veux gagner et nous devons gagner. Et je sais que nous en sommes capables. Je sais que c'est un endroit où je peux gagner et où d'autres joueurs ont envie de venir pour gagner. Nous devons le démontrer sur le parquet", a lancé Bradley Beal pour Hoopshype.

Un message fort. Malgré les difficultés des Wizards, il a bien l'intention de s'accrocher pour gagner avec la formation de DC. Potentiellement sur le marché en 2022, Bradley Beal tiendra-t-il le même discours si Washington ne parvient pas à retrouver les Playoffs ? En tout cas, pour le moment, ses intentions sont claires.