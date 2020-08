Bradley Beal, son nouveau message positif sur sa relation avec John Wall

Pendant plusieurs années, la relation entre John Wall et Bradley Beal a beaucoup fait parler aux Washington Wizards. Et attention, il n'y avait pas de fumée sans feu. Entre les deux stars, l'entente n'a pas toujours été exceptionnelle. Mais il y a du mieux. Sans forcément s'apprécier, ils se respectent et savent qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre. Blessé depuis deux ans, le meneur l'avait très bien résumé au moment d'évoquer son futur retour. Et de son côté, l'arrière en est aussi conscient après un exercice compliqué sur le plan collectif pour les Wizards. Ainsi, Beal a hâte de retrouver Wall sur les parquets.

"Oh mec, je suis plus qu'impatient de le retrouver. Je ne vais pas mentir. Je suis vraiment plus qu'heureux pour lui. Car je sais à quel point il a envie de faire son retour. Il a été absent pendant un long moment. Donc pour lui, être en mesure de retrouver sa place, son amour pour le jeu, sa joie, je pense que ça va être génial. J'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer avec lui", a commenté Bradley Beal pour NBC Sports.

Bradley Beal fustige un manque de respect des médias

Sur le plan individuel, Bradley Beal a pris du gallon aux Wizards en l'absence de son partenaire. Sa saison a d'ailleurs été excellente. Mais collectivement, il a aussi vu les limites de Washington. Et forcément, il sait que le retour de John Wall peut permettre à cette équipe de gagner plus de matches. Ils ont donc un intérêt commun à travailler ensemble.