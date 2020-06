Mais qui sera la prochaine star NBA à demander son transfert ? Les grands noms n’agitent pas le marché en ce moment et la ligue se prépare déjà pour l’intersaison 2021, celle où plusieurs franchises (Miami, Toronto, Golden State) se battront pour signer Giannis Antetokounmpo. En attendant, il y a tout de même un joueur phare qui est fréquemment annoncé à droite ou à gauche. Bradley Beal.

L’arrière prolifique (30 points par match) des Washington Wizards évolue pour une formation assez faible. Ce qui laisse penser qu’il sera tenté d’aller voir ailleurs, histoire de se retrouver au sein d’un candidat au titre. Certaines franchises restent à l’affût. Les Brooklyn Nets souhaiteraient l’associer à Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier.

Selon Shams Charania, les Los Angeles Lakers auraient déjà manifesté un intérêt sur Bradley Beal par le passé. Et ils comptent bien se mettre dans la course si jamais le joueur de 26 ans venait à être disponible. Avec ses talents de scoreur extérieur, il serait le complément idéal de LeBron James et Anthony Davis.

Mais les Angelenos ont peu d’assets à proposer en échange. Ce sera difficile pour eux de gagner les enchères éventuelles. De plus, Beal a déjà assuré plusieurs fois qu’il voulait finir sa carrière à D.C., même si les dirigeants adverses semblent penser le contraire.