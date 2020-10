Presque 9000. Presque 9000 personnes ont signé la pétition futile – mais drôle – qui vise à empêcher Kyle Kuzma de recevoir une bague de champion même si les Los Angeles Lakers venaient à remporter les finales NBA 2020 contre le Miami Heat. Le jeune homme répondait avec 19 points inscrits cette nuit, même si son équipe s’est inclinée pour la première fois depuis le coup d’envoi de la série (104-115). Les journalistes présents à Orlando ont tout de même trouvé le temps de questionner l’intéressé sur le sujet. Sa réponse est claire et va droit au but.

La pétition hardcore mais marrante des haters de Kyle Kuzma

« Je m’en bat les couilles. Je n’en ai rien à faire. Twitter, c’est que pour les blagues. »

“I don’t give a fuck. I don’t care. Twitter is for jokes,” Lakers forward Kyle Kuzma when oddly asked about social media haters. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 5, 2020

On est rassuré de voir que Kyle Kuzma n’est pas trop affecté par ce qui se dit sur internet. Ça peut sembler évident mais ce n’est pas toujours facile de faire abstraction des commentaires négatifs, des critiques et des haters. Car mine de rien, l’ailier californien contribue aussi au succès des Angelenos, bien partis pour décrocher un nouveau sacre. Et pétition ou non, une bague, un titre, ça reste gravés à vie.