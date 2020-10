La pétition hardcore mais marrante des haters de Kyle Kuzma

Des fans estiment que Kyle Kuzma ne mériterait pas d’être sacré champion et ils ont même lancé une pétition sur internet.

Les Los Angeles Lakers ne sont plus qu’à deux victoires de leur dix-septième titre de champion. Et à moins que Jimmy Butler réédite chaque soir la performance qu’il a claqué hier, on voit mal ce qui pourrait empêcher les Californiens d’aller au bout d’ici quelques jours. En revanche, il y a des fans de basket qui aimeraient empêcher autre chose. Ils ne veulent pas que Kyle Kuzma récupère une bague en cas de sacre de L.A.

Plus de 8500 personnes ont signé la pétition au moment où nous écrivons ces lignes. Sans doute plus de 10 000 dans quelques minutes. Si jamais vous voulez les rejoindre, c’est par ici. La réponse de l'intéressé sur cette cabale des "fans" contre lui ? En douceur...

Kuz speaks on the critics. pic.twitter.com/wQ5AXYWMN1 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 5, 2020

Kyle Kuzma peine à trouver sa place au sein de l’effectif depuis que la franchise est monté en puissance. Il est désormais relégué à un rôle de joker offensif en sortie de banc. Avec quelques coups d’éclat. Il tourne à 10 points et 44% de réussite sur ces playoffs. Mais dans l’ensemble, il déçoit. Enfin, il a quand même inscrit 19 points à 6 sur 13 avec quatre tirs primés dans le Game 3 cette nuit. L’une des rares satisfactions dans le camp des Lakers. Comme par hasard, Los Angeles a perdu...