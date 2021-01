Prolongé pour 40 millions de dollars sur trois ans, Kyle Kuzma a reçu un signal fort des Los Angeles Lakers : l'intérieur, malgré les nombreuses rumeurs, figure dans les plans de ses dirigeants. Désormais, le jeune talent va devoir se montrer à la hauteur de cette confiance.

Et pour le moment, sur ce début de saison, il n'a pas forcément brillé. Irrégulier, le natif du Michigan a alterné le bon et le mauvais. Lors de la défaite face aux San Antonio Spurs (109-118), Kuzma a compilé un double-double (13 points, 10 rebonds), mais n'a pas dégagé une grosse impression. D'ailleurs, son différentiel (-17) démontre bien son impact réduit.

Consultant pour ESPN, l'ex-pivot Kendrick Perkins s'est montré perplexe face à la situation de Kuzma aux Lakers.

"Je crois que pour les Lakers, Kyle Kuzma reste la clé la plus importante. Ils doivent absolument prendre une décision sur ce qu'ils vont faire avec lui. Comment ils vont l'utiliser et surtout avec quel rôle. Car jusqu'à maintenant, je regarde les Lakers et je le vois toujours perdu", a estimé Kendrick Perkins.