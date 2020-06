Kyle Kuzma donne un point de vue intéressant sur le mouvement « Black Lives Matter »

Kyle Kuzma est un militant. Âgé de 24 ans, le joueur des Los Angeles Lakers dénonce fréquemment la situation de sa ville natale, Flint, dans le Michigan, où l’eau n’est pas potable depuis des années. En ces temps délicats aux Etats-Unis, il s’engage aussi dans le mouvement « Black Lives Matter » et plus globalement dans la lutte contre la discrimination et les inégalités. Un vent de protestation qui souffle fort depuis le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Les violences policières, principalement envers les noirs, sont au cœur des discussions. Mais pour Kuzma, ça va au-delà.

« Il y a plein de bons policiers. Il faut voir les deux côtés du spectre. Mais il y a beaucoup de racistes sous l’uniforme. Pour moi, c’est plus un problème qui vient du système et pas seulement de la police », explique-t-il lors d’une émission avec Carmelo Anthony.

Kyle Kuzma n’a pas tort. Ce qui se passe au sein de la police, et les débordements, sont bien souvent une illustration du système et de son fonctionnement. Ou de son mauvais fonctionnement. Le racisme est plus profond et c'est ce que veut démontrer le mouvement 'Black Lives Matter'. Ce ne sont pas juste les débordements et les nombreuses bavures policières. C'est un poids au quotidien. Mais le jeune homme voit aussi une note d’espoir en prenant pour exemple les rassemblements à Los Angeles.

« A L.A., il y a des gens de tous les horizons. Donc on peut voir à quel point la ville est unie. Ça donne un aperçu de comment ce pays peut s’unir à travers ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. »

En effet, il y a des millions d’Américains dans les rues, et pas seulement des noirs. C’est une touche optimiste. Mais ce n’est pas non plus tout le pays qui est uni. Ça reste un bon début, en espérant que ça mène à du changement.