Kyle Lowry : finalement pas de transfert ?

Le nom de Kyle Lowry est celui qui circule le plus dans le flot des rumeurs actuellement. Il est annoncé avec insistance du côté des Philadelphia Sixers ou même des Los Angeles Clippers. Et à chaque jour son nouveau démenti ou sa nouvelle information – ou spéculation plutôt – supplémentaire. Mais selon un média canadien, les Toronto Raptors ne se sépareront pas de leur meneur.

Ce dernier sera free agent cet été. Ce qui signifie que les dirigeants prendraient le risque de le perdre sans contrepartie s’il venait à faire le choix de quitter la franchise. Un pari risqué mais jouable pour les Raptors.

Malgré ses 30 millions de dollars, Kyle Lowry, 34 ans, dispose encore d’une valeur intéressante sur le marché. En effet, il reste une valeur sûre sur le poste un. Un joueur expérimenté, polyvalent et un excellent leader de vestiaire. L’organisation de Toronto s’est aussi construite à son image et ce serait dommage de le voir partir. Mais quoi qu’il en soit, le vétéran assure déjà qu’il prendrait sa retraite dans l’Ontario.

Lowry: "I will retire as a Toronto Raptor ... One day contract? Hey, whatever happens." Indicates regardless if he goes elsewhere first, he will retire as a Raptor.

— Ryan Wolstat (@WolstatSun) March 11, 2021