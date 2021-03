Voilà plusieurs semaines que Kyle Lowry voit son nom revenir dans les rumeurs de trades. Jusqu'ici, les Toronto Raptors ont tout fait pour les éteindre et aucun des insiders habituels n'a pour le moment pu tweeter que le meneur All-Star était sur le point de partir. En revanche, en ce qui concerne Lowry lui-même, il semblerait que les choses soient un peu différentes. Selon Ryen Russillo de The Ringer, Kyle Lowry assurerait un peu partout autour de la ligue qu'il va bien être tradé avant la deadline du 25 mars prochain.

Le champion NBA 2019 sera en fin de contrat au terme de la saison et il semble compliqué de l'imaginer poursuivre dans l'Ontario. Non pas que les deux parties ne s'apprécient plus, loin de là. Mais Masai Ujiri aura besoin de place au niveau de la masse salariale s'il veut rendre les Raptors à nouveau très compétitifs. Kyle Lowry touche 30 millions de dollars cette saison. Et quitte à accepter une ristourne, l'intéressé voudra sûrement que ce soit pour une franchise qui lui donne l'opportunité de remporter un nouveau titre.

Kyle Lowry envoyé aux Sixers ? Son agent réagit

Le nom des Philadelphie Sixers revient avec insistance. Déjà parce que leur meneur Ben Simmons n'est pas un point guard très académique et qu'un back up ou un n°1 bis de la trempe de Kyle Lowry serait une superbe affaire. Ensuite parce que Lowry serait de retour chez lui à Philadelphie. Né dans la ville de l'amour fraternel, il a aussi fait son cursus à la fac de Villanova et invite fréquemment ses coéquipiers dans sa maison en Pennsylvanie pour faire du team building avant le début de la saison.

Il faut évidemment voir ce que pourraient proposer les Sixers en contrepartie s'ils le veulent absolument cette saison alors qu'il sera libre dans quelques mois...