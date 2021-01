Cette fois-ci, Kyrie Irving et Bam Adebayo ont bien esquivé la sécurité

Le protocole sanitaire de la NBA est un peu particulier. Les joueurs peuvent s’affronter pendant quarante-huit minutes, transpirer et aller au contact mais, une fois le buzzer retenti, ils ne peuvent pas se poser cinq minutes pour parler ensemble. Une règle qui n’a pas vraiment de sens. Kyrie Irving et Bam Adebayo l’ont appris à leurs dépends alors qu’ils voulaient échanger leur maillot après le premier choc entre les Brooklyn Nets et le Miami Heat.

Heat security had to break up Kyrie and Bam Adebayo from hugging after the game. pic.twitter.com/8rViHGY2Et — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 24, 2021

Le protocole sanitaire est parfois déroutant… Kyrie et BAM en ont fait l’expérience

Les deux équipes se retrouvaient hier soir. Et cette fois-ci, le meneur des Nets a réussi à esquiver un service de sécurité un peu plus laxiste pour donner son jersey à Adebayo. Le tout sous l’œil des caméras. Le pivot du Heat a pris le maillot avant de le ranger sous le sien, peut-être pour éviter d’être interrogé par les agents dans la salle.

Kyrie gave Bam his jersey after the game 💯 pic.twitter.com/7Qh4PHpel2 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2021

A voir si la NBA réagira à cet échange mais ça paraît peu probable.