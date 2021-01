Les Brooklyn Nets ont connu un énorme coup dur. Intéressante sur ce début de saison avec un duo Kyrie Irving - Kevin Durant prometteur, la franchise a perdu Spencer Dinwiddie. Victime d'une grave blessure au genou, l'arrière va rater l'intégralité de cet exercice 2020-2021.

Une très mauvaise nouvelle pour les Nets, qui comptaient beaucoup sur son apport. Dans sa rotation, l'entraîneur des Nets Steve Nash va devoir s'adapter. Et les nombreuses minutes attribuées initialement à Dinwiddie vont se répartir entre Landry Shamet, Timothé Luwawu-Cabarrot ou encore Tyler Johnson.

Malgré cette situation, Irving reste confiant par rapport au potentiel de son équipe.

"Nous sommes dangereux, vraiment dangereux car nous pouvons compter sur de nombreuses pièces. Bien évidemment, perdre Spence a représenté un gros, gros, gros coup dur pour nous. Énorme même. Après ce match (sans Dinwiddie), j'ai réalisé que je portais beaucoup plus le ballon. Je me reposais beaucoup sur lui à ce niveau. Maintenant, nous devons trouver notre synergie avec d'autres mecs pour pouvoir continuer sur les matches à venir. Donc, je suis impatient de voir nos progrès", a déclaré Kyrie Irving pour le New York Post.

Kevin Durant et Kyrie Irving, déjà chauds bouillants !

Les Nets disposent d'un effectif de qualité. Et même si Spencer Dinwiddie va forcément manquer (on pense notamment pour soulager Irving à la création), Nash peut trouver des solutions. Sans être trop chauvin, Luwawu-Cabarrot peut notamment en profiter pour disposer d'un rôle plus important. Et avec son apport défensif, le Tricolore peut avoir un impact intéressant.

En tout cas, avec Kyrie Irving et Kevin Durant à un haut niveau, Brooklyn incarnera toujours un danger pour les équipes adverses...