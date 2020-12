Kevin Durant et Kyrie Irving, déjà chauds bouillants !

Pour Kevin Durant, il y avait de l’appréhension. Un bouillonnement dans sa tête avant de faire ses premiers pas officiels avec les Brooklyn Nets. Qui plus est contre son ancienne équipe, les Golden State Warriors, et surtout un grand retour après dix-huit mois d’absence suite à une blessure sévère au tendon d’Achille.

« J’ai essayé de ne pas en faire tout un truc en me rappelant que je pratique ce sport depuis que j’ai huit ans », confiait KD.

Pour nous, il y avait tout un tas de question. Quel serait son niveau de jeu ? Comment allait-il fonctionner avec Kyrie Irving sur le terrain ? Quelle première impression pour les Nets pour les grands débuts de Steve Nash sur le banc ? Toute une atmosphère spéciale autour de ce coup d’envoi de la nouvelle saison. Et finalement que du positif pour les New-yorkais.

KD returns and makes his Nets debut 👏 Kevin Durant drops 22 PTS in 3 quarters of action as the @BrooklynNets top GSW top open the season! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/kwCUOWN1SP — NBA (@NBA) December 23, 2020

Parce que si les conclusions hâtives sont toujours dangereuses, l’équipe de Brooklyn a sorti une très belle performance cette nuit. Prometteuse. Peut-être même un peu plus. Tout simplement à l’image de Durant et de son tandem avec Irving. Les deux superstars ont dominé leurs adversaires. Comme d’habitude.

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre vu qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi. Mais je n’ai pas vu de différence entre le joueur de ce soir et celui d’il y a dix-huit mois », notait Steve Kerr, coach vaincu, pour saluer la performance de son ancien champion.

Kevin Durant semblait effectivement en grande forme. Et très tôt dans la partie d’ailleurs. Les Nets ont attaqué la rencontre en trombe sous son impulsion. Avec 10 points rapides au compteur du MVP. 10 points et surtout la panoplie complète en attaque : trois-points, mi-distance, dunk. Le scoreur ultime. Dans son sillage, Brooklyn menait déjà 18-8. Puis 40 à 25 après un premier quart temps à sens unique.

Kyrie was feeling it in the 1st half, pouring in 24 PTS for the @BrooklynNets! #KiaTipOff20 📺: TNT pic.twitter.com/dHfzcYPfEc — NBA (@NBA) December 23, 2020

Il n’était même pas le meilleur marqueur de son équipe à ce moment-là ! Parce que dans le même temps, un certain Kyrie Irving se régalait balle en main. Le meneur All-Star a sorti le grand jeu devant Stephen Curry. 17 points dans les 12 premières minutes puis 26 au total. Le joueur le plus prolifique de la rencontre. 22 pour Durant.

Au total, les deux patrons de BK ont donc compilé 48 pions pour une large victoire, 125 à 99. Ils n’étaient même pas alignés dans le quatrième quart, le match étant déjà plié. Vivement la suite.