Kevin Durant déjà comme neuf pour Noël !

Kevin Durant suscitait de grandes attentes aux Brooklyn Nets. Signé lors de l'été 2019 malgré sa rupture du tendon d'Achille en Finales NBA, l'ailier a connu une saison 2019-2020 totalement blanche. A 32 ans, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder ne voulait pas se précipiter. Il savait qu'une éventuelle rechute pouvait plomber la fin de sa carrière.

Protégé par les Nets, KD a donc attendu le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021 pour réaliser son retour sur les parquets. Déjà intéressant en préparation, il a annoncé la couleur pour son premier match officiel : 22 points en 24 minutes pour une victoire facile face aux Golden State Warriors (125-99).

Mais face aux difficultés des Warriors, on attendait un premier véritable test pour le juger. Le déplacement des Nets sur le terrain des Boston Celtics pour Noël représentait l'occasion idéale pour voir #7 de Brooklyn en action. Et l'impression dégagée par KD a été terrible, surtout pour les C's...

Car sur cette rencontre, les Nets, après une première période équilibrée, ont survolé les débats pour l'emporter (123-95). Comme lors du premier match contre les Warriors, le coach de Brooklyn Steve Nash a pu se reposer sur un duo Kyrie Irving - Kevin Durant très performant.

Face à son ancienne équipe, le meneur s'est régalé : 37 points et 8 passes décisives. Mais dans les faits, les Nets ont réussi à faire la différence dans le troisième quart-temps. Car à la pause, il y avait match : 54-51 pour Boston. Puis KD a décidé de prendre cette partie en mains. Comme avant. Avec la même facilité déconcertante.

Toujours aussi élégant dans son jeu, il a représenté une arme offensive impossible à arrêter pour les Celtics. Un panier après l'autre. Sans jamais donner l'impression de forcer son jeu. Capable de créer son propre tir, il a littéralement dégoûté ses adversaires. Sur ce troisième quart-temps, l'addition a été lourde pour les C's : 16 points de la part de Durant.

"Sur ce match, j'ai simplement pris les choses en mains et j'ai essayé d'être agressif. Au retour des vestiaires, j'ai eu l'impression qu'il était venu le temps de me montrer plus agressif. Et j'ai réussi à mettre quelques tirs", a résumé KD.