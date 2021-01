Kyrie Irving serait pressé de rejouer… mais quand ???

Personne ne comprend vraiment ce qui se passe avec Kyrie Irving, peut-être même pas le joueur lui-même. Par contre, cela fait déjà plus d’une semaine qu’il s’est éloigné des parquets sans être blessé pour autant. Ah oui, et sans avoir expliqué pourquoi non plus. Une situation très délicate à gérer pour le GM Sean Marks, qui s’est tout de même entretenu avec son meneur All-Star.

« L’organisation est évidemment déçue de ne pas pouvoir compter sur l’un de ses joueurs. Mais je sais que Kyrie est excité à l’idée de revenir sur les parquets le plus rapidement possible », assure le dirigeant.

Marks n’a pas voulu révéler pourquoi le joueur manquait à l’appel depuis tout ce temps. Au contraire, il a insisté sur le fait que ce serait à Kyrie Irving de s’expliquer. Pendant qu’il était loin de son équipe, ce dernier a été aperçu en soirée, sans masque, à l’anniversaire de sa sœur. Reste à voir si la NBA va mener une enquête pour éventuellement le placer sous le protocole COVID-19.

Irving aurait été testé tous les jours depuis qu’il a quitté les Nets. On ne sait pas quand il va revenir mais, en attendant, les New-yorkais pourront compter sur Kevin Durant et donc James Harden.

Une pensée pour Steve Nash, désormais dans un traquenard