Kyrie Irving réclame (déjà) du renfort aux Brooklyn Nets

Cet été, Kyrie Irving n'a pas rejoint les Brooklyn Nets sans une idée derrière la tête. De retour chez lui, le meneur de jeu n'a pas caché son objectif : remporter un titre NBA avec cette franchise. Pour cette saison, avec l'absence de Kevin Durant, blessé, les Nets ne sont pas en mesure de réaliser une telle performance. Mais pour l'ancien joueur des Boston Celtics, les Nets, même avec Durant, n'ont actuellement pas l'effectif pour remporter le trophée Larry O'Brien. Après le revers contre les Philadelphia Sixers (106-117) la nuit dernière, Irving a fait passer un message à ses dirigeants.

"On est transparent à ce sujet. C'est flagrant, il nous manque des pièces pour être en mesure d'atteindre le niveau suivant. Je vais me répéter. Nous allons faire le maximum avec les gars présents dans le vestiaire pour cette saison. Et il faudra s'intéresser à la suite, concernant les mouvements à réaliser et tout le reste, avec l'organisation l'été prochain. Nous avons signé pour ça. Nous étions conscients de la situation en début de saison. Collectivement, j'ai l'impression que nous avons de bonnes pièces, mais c'est flagrant que nous avons besoin d'une ou deux armes supplémentaires en plus de moi, KD, DeAndre Jordan, Garrett Temple, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert. Nous allons voir comment les choses vont évoluer", a lancé Kyrie Irving face à la presse.

Les joueurs écartés (ou oubliés) dans la liste du natif de Melbourne apprécieront. En tout cas, les dirigeants des Nets ont du boulot pour contenter les attentes de Kyrie Irving, mais aussi de Kevin Durant pour la saison prochaine.