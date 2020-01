« Ça m’avait tellement manqué ! (…) J’adore ce sport. » Kyrie Irving respirait la bonne humeur après avoir effectué son retour sur les parquets hier soir. Il était soulagé. Heureux. De pouvoir enfin reprendre son activité favorite. Absent depuis deux mois en raison d’une blessure à l’épaule, le meneur All-Star est donc revenu à la compétition cette nuit. Et il a fêté ça avec une victoire des Brooklyn Nets contre les Atlanta Hawks (108-86) et une performance unique dans sa carrière : 21 points en 20 minutes à 10 sur 11 aux tirs. 90% de réussite. Il n’avait jamais été aussi adroit.

« C’est un joueur phénoménal en attaque », témoignait son coéquipier Spencer Dinwiddie.

🔥 @KyrieIrving pours in 21 PTS on an efficient 10-11 shooting to lift the @BrooklynNets in his return to action! #WeGoHard pic.twitter.com/8r0AN7Dons

— NBA (@NBA) January 13, 2020