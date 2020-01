Kyrie Irving ne veut pas se contenter de la médiocrité…

Malgré le retour sur les parquets de Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ne vont pas mieux. Sur une série de 4 défaites consécutives, la franchise a perdu 11 de ses 13 derniers matches. Actuellement à la 8ème place de la Conférence Est, l'équipe dirigée par Kenny Atkinson se bat pour une place en Playoffs malgré un bilan négatif (18 victoires pour 24 défaites). Mais autant le dire tout de suite, Irving ne se contentera même pas d'une qualification en Playoffs. Bien plus ambitieux pour les Nets, le natif de Melbourne a encore poussé un coup de gueule devant les médias.

"Quand nous avons l'ambition de remporter le titre - c'est ce que nous voulons -, comment on peut atteindre cela ? En étant à la 8ème place ? A la 7ème ? Mais il faut aussi être vrai avec l'équipe que nous avons et se rassembler d'une manière cohérente. Il faut trouver des solutions. Mais l'objectif rester de gagner un titre. Je ne viens pas ici tous les jours pour être médiocre ou dans le ventre mou du classement. C'est non", a lancé Kyrie Irving pour le New York Post.

Ce n'est pas la première fois que Kyrie Irving affiche sa frustration. Pourtant sans Kevin Durant, blessé jusqu'à la saison prochaine, les Nets semblent condamnés à batailler pour "seulement" se qualifier en Playoffs.