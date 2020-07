Kyrie Irving fait un geste magnifique pour les joueuses WNBA

Kyrie Irving est tellement souvent décrié ces dernières années - que ce soit pour ses théories sur l'univers, son leadership inconstant ou sa supposée volonté de boycotter la saison NBA - qu'il est bon de souligner quand il fait des choses remarquables. Le meneur des Brooklyn Nets, forfait jusqu'au début de saison prochaine, a fait un peu plus qu'afficher son soutien à la WNBA.

La ligue féminine, dont la saison a redémarré samedi, a vu Kyrie Irving venir à la rescousse des joueuses qui ont décidé de faire l'impasse sur la bulle floridienne, que ce soit à cause du Covid-19 ou de leur envie de continuer à s'impliquer dans le mouvement Black Lives Matter. Irving est ainsi à l'origine d'un fonds de 1.5 million de dollars créé afin de subvenir aux besoins des joueuses en question.

Une superbe initiative qui permettra aux basketteuses en question de ne pas être privées, complètement ou en partie, d'un salaire annuel qui n'est déjà pas toujours très élevé. La signature d'un nouveau CBA en début d'année va commencer à faire bouger les choses, mais le salaire moyen d'une joueuse WNBA était encore de 116 000 dollars par an en 2019.

Sue Bird et ses « Kyrie » démentielles

Plusieurs joueuses, dont des All-Stars comme Elena Delle Donne, Liz Cambage, Jonquel Jones ou Kristi Toliver, ont fait l'impasse sur cette saison 2020. C'est aussi le cas de Marine Johannès, restée en Europe, à l'ASVEL, en attendant que la situation sanitaire s'arrange aux Etats-Unis pour pouvoir retrouver les New York Liberty.

Il y a quelques années, Kyrie Irving avait révélé son admiration pour Sue Bird, la légendaire meneuse de Seattle, et avait demandé à son équipementier de la laisser choisir et customiser les sneakers de sa gamme selon son goût. Bird avait opté pour un clin d'oeil à ceux et celles qui la trouvaient trop âgée pour le haut niveau en choisissant un design inspirée de la "vieille dame" dans le dessin animé "Titi et Grosminet". Avec ces chaussures au pied, elle avait guidé le Storm vers le titre en 2018.