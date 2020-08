LA AIR JORDAN 1 MID SE MET EN MODE BANNED

Vu la manière dont Jordan travaille en ce moment sa Jordan 1 Mid (qui reste une fois de plus LA valeur sure de 2020, notamment pour un public féminin de plus en plus addict), nous nous attendions à voir débarquer une version d'un des coloris les plus emblématiques de la mythique silhouette : le Bred, autrement appelé "Banned".

Tout est respecté pour coller au colorway OG, avec une petite différence au niveau du système de laçage ici entouré de rouge au lieu du traditionnel noir. Pour le reste, l'upper en cuir se divise entre black et red, avec une languette en tissu surmontée du Jumpman.

Les rageux diront toujours que c'est une version cheap du modèle connu de tous, mais ne boudons pas notre plaisir pour autant : deux couleurs sur une Jojo, rien de mieux !

Pas de date de sortie officielle annoncée pour le moment sur cette Jordan 1. A suivre de très très près.

Les images de la Jordan 1 Mid Banned