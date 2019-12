Avec cette crise diplomatique avec la Chine et des audiences TV en nette baisse, la NBA se devait de réagir au plus vite. Cela fait quelques années qu'elle y pense, mais nous n'avons jamais été aussi proche de voir du changement en saison régulière. De plus en plus, ces 82 matches sont plus une immense mise en toute avant les playoffs. On voit des stars sans cesse mises au repos, notamment pour les gros chocs, et la NBA avait déjà tenté de solutionner ce problème en avançant le début de la saison mais aussi en diminuant le nombre de back-to-back et en éliminant ces fameux 4 matches en 5 jours.

Dans quelques mois, il pourrait y avoir des avancées majeures pour la refonte d'une saison dans sa globalité ou presque. La NBA va ainsi officiellement proposer les choses suivantes aux trente franchises d'ici quelques mois.

Le passage d'une saison régulière de 82 à 78 rencontres

Un tournoi de mi-saison avec des récompenses d'un million de dollars par joueur et 1,5 par coach

Des tournois pour l'attribution des dernières places de playoffs

Un final-four en playoffs sans tenir compte des conférences

Pour ce qui est du tournoi de saison régulière, il pourrait avoir lieu entre fin novembre et mi-décembre et impliquerait toutes les franchises avec un format de poules par division, puis des quarts de finale et un final four sur terrain neutre. Chaque joueur membre de l'équipe vainqueur remporterait un million de dollars de prime. Les coaches auraient droit eux à 1,5 millions.

Pour ce tournoi de qualification pour les playoffs, il permettrait de déterminer les spots 7 et 8 entre quatre équipes. En gros, le 10e d'une conférence pourrait intégrer la post-season s'il remporte la timbale. Et enfin, cette mise en place du final-four conviendrait tout simplement à proposer des demies-finale en adéquation avec le classement en saison régulière. Le mieux classé affronterait le moins bon bilan des finalistes, et les deuxièmes et troisièmes également. Si, par exemple, les deux premiers de chaque conférence étaient aujourd'hui finalistes de conférence (Lakers, Nuggets pour l'Ouest, Bucks et Celtics à l'Est), Milwaukee serait opposé à Denver et les Lakers à Boston, toujours dans une série de 7 matches.

Si elle est approuvée par 2/3 des franchises, soit 20 sur 30, cette révolution débutera pour la saison 2021/22.