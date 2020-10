La NBA a sauvé une somme colossale grâce à la bulle

Comme la très grande majorité des business du monde entier, la NBA a été évidemment impactée par le COVID-19. Avec une saison mise à l’arrêt pendant cinq mois à partir de mars. Et donc des millions et des millions de dollars de pertes. Mais la ligue s’est efforcée de reprendre dans des conditions sûres pour ses athlètes.

Un pari qui a fonctionné avec la mise en place d’une « bulle » au sein du parc de Disneyworld à Orlando, en Floride. Aucun cas positif au sein de cette environnement très spécial, une saison terminée avec 22 équipes avant de disputer des playoffs sous un format presque traditionnel – pas d’avantage du terrain bien entendu, mais des séries au meilleur des sept matches. Chapeau.

Marcus Smart lâche ses vérités sur la bulle et le Covid-19

Alors cette bulle avait un coût. 180 millions de dollars pour la rendre opérationnelle. Mais ça valait le coup ! Et pour cause, selon le Sport Business Journal, elle a permis à la NBA de sauver 1,5 milliard ! 1,5 milliard ! Une bonne chose avant une saison qui s’annonce une nouvelle fois compliquée avec peut-être des matches disputés sans public. Et donc encore des revenus en moins.

Mais la ligue veut justement attendre un peu et espère reprendre avec des supporteurs dans les salles pour s’assurer la vente de tickets. Au moins une partie. Ce n’est malheureusement pas encore gagné...