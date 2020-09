LaMarcus Aldridge et Damian Lillard à nouveau réunis aux Blazers ?

LaMarcus Aldridge voulait de la reconnaissance. Être le patron, avec les avantages qui vont avec. La gloire. Alors il ne voyait pas toujours d’un bon œil l’ascension du jeune Damian Lillard, devenu chouchou des Portland Trail Blazers dès sa saison rookie. Les deux hommes ne se sont jamais vraiment pris le bec. Mais le meneur All-Star a avoué récemment qu’il aurait apprécié qu’Aldridge le prenne plus souvent sous son aile. Parti aux San Antonio Spurs en 2015, l’intérieur a fait son mea-culpa depuis. Et si ça ouvrait les portes d’un éventuel transfert dans l’Oregon ?

LaMarcus Aldridge sur les tablettes de quatre franchises ?

C’est ce que suggère un agent (le sien ?). En effet, il estime qu’il est possible que LMA soit envoyé à Portland cet été. Ça a du sens : San Antonio semble parti pour reconstruire sa franchise. Mais reste à savoir en l’échange de quoi. Pas sûr que les Blazers soient prêts à lâcher des jeunes de leur noyau dur comme Zach Collins, Gary Trent Jr et compagnie.

"Aldridge had repaired his relationship with Blazers superstar Damian Lillard, and one agent suggests the Spurs could ship him back to the Blazers. . .DeRozan is close with Miami Heat star Jimmy Butler, and one agent forecast a possible Spurs-Heat package."

