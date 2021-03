LaMarcus Aldridge libéré, Miami en pole pour le récupérer

Les Spurs n'ont donc pas trouvé de trade pour LaMarcus Aldridge avant la deadline. Immédiatement après le couvre-feu des transferts, la nouvelle est tombée en même temps ou presque que celle concernant Andre Drummond. "LMA", qui avait demandé à partir il y a quelques jours - une volonté réciproque - va être libéré via un buy-out dans les prochains jours. L'information principale est ailleurs.

Alors que le profil de LaMarcus Aldridge aurait de quoi plaire à plusieurs contenders, l'un d'entre eux à visiblement une longueur d'avance à en croire Adrian Wojnarowski d'ESPN. Il s'agit tout bonnement du Miami Heat de Tonton Pat Riley, qui a déjà frappé un très joli coup en recrutant Victor Oladipo juste avant la deadline. Riley semble en pole sur le dossier et cela permettrait d'offrir à Erik Spoelstra une solution de plus à l'intérieur.

Si "LMA" avait clairement perdu la motivation à San Antonio, il n'est pas impossible qu'un changement de décor lui soit bénéfique. Un intérieur capable de marquer 15 points par match sans trop forcer en frappant à mi et longue distance ne serait pas de trop pour satisfaire les ambitions élevées du Heat.

On imagine que les Lakers et peut-être les Blazers, pour un retour et une réunion avec Damian Lillard, ne seraient pas non plus contre l'apport de LaMarcus Aldridge.

LIVE deadline NBA : Tous les trades, toutes les rumeurs