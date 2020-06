Depuis que LaVar Ball a réussi à faire drafter son fils Lonzo par les Los Angeles Lakers - même s'il n'y est pas resté - son deuxième rêve le plus fou est de réunir ses trois garçons en NBA. Le talent de LaMelo, probablement drafté très haut en octobre prochain, va permettre au patriarche de le réaliser en partie. Ne manque plus que LiAngelo, dont le talent a nettement moins sauté aux yeux des différents recruteurs depuis l'incident diplomatique en Chine en 2017. Ce sera compliqué, mais l'agaçant LaVar a un plan et il implique les New York Knicks.

De passage dans le podcast Say Less with Kaz, Ball a répété qu'il pensait que la meilleure option pour LaMelo était la franchise de Big Apple. Mais ce n'est pas tout...

"Les Knicks n'ont rien. La dernière fois qu'ils ont gagné un titre, c'était dans les années 70. La lumière doit briller à nouveau là-bas et il faut un changement complet. Je veux LaMelo aille là-bas, mais s'ils le prennent, je veux qu'ils prennent LiAngelo aussi.

Après ça, ils auront une chance d'avoir Lonzo. Ce n'est pas une seule personne qui peut changer une franchise. Il faut une nouvelle culture. Et donc il faut recruter mes trois fils. Avec ça, les Knicks seraient le plus grand show de tous les temps en NBA".

Lonzo Ball sera restricted free agent à l'été 2021. Les choses se passent plutôt bien pour lui chez les New Orleans Pelicans et sa complicité technique avec Zion Williamson est extrêmement prometteuse. On ne voit pas, à l'heure qu'il est, pourquoi il voudrait connaître une troisième franchise depuis le début de sa carrière. LaVar va donc déjà devoir se concentrer sur son petit dernier afin qu'il prouve qu'il est bien digne d'être l'un des meilleurs joueurs de cette cuvée 2020 si particulière.