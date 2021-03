LaVar Ball, sa nouvelle sortie absolument folle sur Michael Jordan…

Tout va bien pour LaMelo Ball aux Charlotte Hornets. Peut-être trop bien pour son père LaVar Ball, toujours prêt à créer des problèmes. Pour sa première saison en NBA, le jeune meneur de jeu séduit son monde.

Encensé par LeBron James la nuit dernière, le gamin de 19 ans enchaîne les bonnes performances. Désormais titulaire, le natif de Chino Hills a même impressionné le propriétaire de son équipe, Michael Jordan.

Avec son expérience, la légende de la NBA pourrait aider le prodige dans sa progression. Mais de son côté, LaVar ne le souhaite pas ! Ainsi, il a comparé MJ à du lait périmé...

"Hey, quand tu as du lait dans ton frigo, il y a une date de péremption. Quand elle expire, j'espère que tu jettes ce truc à la poubelle. Bordel, c'est quand la dernière fois qu'il a gagné un titre dans ce sport ? S'il avait un truc à dire, un truc qui permet de devenir plus fort, les Charlotte Hornets sont là depuis plus longtemps que mon fils. Il fallait dire aux autres mecs comment gagner, ne pas attendre mon gars. Il a qu'à parler aux autres", a ainsi lancé LaVar Ball pour ESPN.

Une seule question : pourquoi ? On a bien compris, LaVar Ball souhaite faire parler de lui. Et ça fonctionne (la preuve). Mais pourquoi de cette manière ? La carrière de LaMelo décolle d'une manière positive. Son basket parle pour lui et il n'a pas besoin de frasques pour faire le buzz.

Avec de telles sorties, le patriarche de la famille Ball peut réellement compliquer la situation de son fils. Et même si Michael Jordan le propriétaire n'a toujours été très inspiré dans ses choix, les conseils, de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, peuvent forcément apporter à LaMelo Ball.

