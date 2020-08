Après 72 heures historiques marquées par ce boycott, la NBA va reprendre (pour la troisième fois cette saison) ses droits. Ce sera dès ce soir avec trois affiches au programme. Les Bucks tenteront de boucler l'affaire dans ce premier tour face au Magic, tout comme les Lakers avec Portland. Entre les deux, on pourra assister à sans aucun doute la rencontre la plus intéressante de la soirée entre Thunder et Rockets. Menée 2-0, la bande à Chris Paul s'est adjugée les deux matchs suivants, offrant un Game 5 qui risque de sentir la poudre. Mais pour les deux équipes, un élément va venir considérablement changer la donne. Depuis le début des playoffs, les Rockets évoluent sans son autre joueur majeur, à savoir Russell Westbrook.

Le meneur, blessé à la cuisse, ronge son frein depuis le banc. Et son absence s'est largement faite ressentir sur les Game 3 et 4. Bonne nouvelle pour Mike D'Antoni, il pourra enfin compter sur Russell Westbrook dans ce premier tour. Son dernier entraînement, un scrimmage en 5-5, a été très rassurant pour le staff et il sera donc présent dans cette manche déterminante.

"Il est aussi explosif que jamais", témoigne D'Antoni.

Sans le boycott, les Rockets auraient sans doute dû évoluer sans leur deuxième arme pour le Game 5 initialement prévu lors la première soirée de report. Et quand on en connait l'importance sur une série au meilleur des 7, il vaut mieux avoir toutes les armes à disposition.