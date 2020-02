Le maillot de Carmelo Anthony retiré par les Knicks ?

Le sujet alimente les médias new-yorkais depuis le début de la saison. Carmelo Anthony aura-t-il la chance d'avoir son maillot tout en haut du Madison Square Garden ? Cette interrogation a posé un vrai débat tant l'un et l'autre sont possibles. Melo est un enfant du coin, et il a toujours clamé son amour pour la franchise, au point même de forcer un trade. Même en difficulté pendant de longues saisons sur le plan collectif, l'ancien de Denver s'est rarement plaint, jusqu'à être poussé dehors par la direction à l'été 2017. Anthony a marqué les Knicks de part ses performances, notamment son match à 62 points, record de la franchise. Mais mis à part une demi-finale de conférence en 2012, il n'aura jamais permis à sa formation de redorer son blason.

Et selon les derniers bruits de couloir, les Knicks auraient pris la décision de retirer le numéro 7 porté par l'actuel joueur des Blazers. La décision du front office, dont Leon Rose sera le président, devrait être annoncé dans les prochains jours. Leon Rose, qui rappelle-t-on, a représenté Carmelo Anthony dans le passé. Il pourrait donc devenir le 10e joueur ayant porté les couleurs new-yorkaises à recevoir cet honneur.

