On le savait, depuis le 26 janvier 2020, cette saison NBA avait pris une connotation toute autre pour les Los Angeles Lakers et pour LeBron James. Au-delà de la volonté de gagner un nouveau titre et de replacer les Lakers parmi l’élite de la ligue, il y avait cette obligation morale de reprendre le flambeau laissé par celui a si longtemps porté la franchise : Kobe Bryant.

LeBron, lors d’un speech mémorable, lui avait d’ailleurs fait la promesse solennelle de continuer à marcher dans ses pas et d’honorer son héritage.

LeBron à Kobe : « Je te promets de reprendre, de poursuivre ta legacy »

Le titre 2020 remporté, après avoir permis aux Lakers d’égaler les Boston Celtics au nombre de bagues gagnées, LBJ s’est fendu d’un nouveau post sur son compte instagram tout en sobriété, suivi des numéros de Kobe ainsi que de celui de Gigi Bryant.

« J’espère que je t’ai rendu fier mon frère !! Je t’aime, tu me manques champion !! »

Durant leur carrière commune, on sait à quel point Kobe Bryant et LeBron James se respectaient mutuellement, à distance. Après avoir pou disputer et remporter deux olympiades, leurs liens n’ont fait que se resserrer mais il aura fallu attendre la retraite du Black Mamba pour que celui finisse par réellement baisser sa garde.

C’est ce qu’expliquait récemment Jared Dudley dans le podcast de Bill Simmons. Il racontait notamment que LeBron lui avait confié n’avoir jamais vu Kobe aussi heureux et libéré qu’une fois qu’il était à la retraite et que c’est à partir de ce moment là qu’ils ont réellement pu devenir proches.

Leurs deux noms étaient déjà liés par leurs confrontations et leurs carrières, ils pourraient le devenir encore plus si LeBron James parvient à continuer de tenir sa promesse et à maintenir les Lakers à un tel niveau…

« On l’a fait pour Kobe », le bel hommage d’Anthony Davis après le titre des Lakers