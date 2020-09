Le problème chronique qui a condamné les Celtics

Les Boston Celtics contrôlaient la partie. Enfin. Derrière quasiment tout du long, ils venaient d’inscrire 10 des 12 premiers points du quatrième quart temps pour prendre 6 points d’avance (96-90). La dynamique clairement en leur faveur. Puis ils se sont écroulés. D’abord terrassés par 5 points de suite de Tyler Herro (ainsi qu’un lancer de Jimmy Butler). Nouvelle égalité tout est à refaire. Kemba Walker sur la ligne réparatrice et Jayson Tatum derrière l’arc ont redonné par deux fois l’avantage à leur équipe. Avec deux dunks de Bam Adebayo en guise de réponse à chaque fois. Il restait un peu plus de cinq minutes à jouer. Et la franchise du Massachussetts a craqué.

Le Miami Heat s’est lâché en inscrivant 35 des 52 derniers points. Une faillite dans le money time pour la jeune bande de Brad Stevens. Une de plus. Lors des deux premiers matches de la série, les Celtics s’étaient déjà laissé piéger en passant à côté de leurs deuxièmes mi-temps. Même si ces finales de Conférence Est sont serrées au bout du compte, avec quelques rencontres qui pouvaient basculer d’un côté comme de l’autre, on a parfois eu le sentiment que l’équipe de Boston était plus dans la résistance. En combat pour ne pas sombrer et pour tenir. Plutôt que pour vraiment prendre le dessus. Avec donc un manque d’efficacité dans les moments clés.

Le groupe va devoir travailler là-dessus. Jayson Tatum, notamment. Le jeune ailier All-Star a vraiment passé un cap cette saison mais il doit encore hausser son niveau de jeu. Il n’est évidemment pas le seul. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il en a largement les moyens.

« Je pense que je peux beaucoup apprendre de cette série. Je vais en sortir grandi », promettait Tatum.

Encourageant. Nul ne doute que les Celtics reviendront rapidement à ce niveau. Peut-être en étant encore plus forts. Plus assassins.