La « famille » Klutch Sports continue de faire grincer des dents en NBA. En effet, l’agence, qui représente notamment LeBron James, a mis sur pied une séance de workout très particulière avec les futurs rookies Anthony Edwards et Tyrese Maxey. Deux nouveaux clients de Rich Paul, l’ami du King à la tête de l’entreprise. Le tout était télévisé et diffusé sur ESPN, avec le King mais aussi Anthony Davis en tribunes.

La séance ne respectait pas les règles de la ligue. Les scouts étaient d’ailleurs interdits ! Il s’agissait purement d’une action privée menée par la boite, avec une exposition nationale en prime. Et les franchises contraintes de regarder à la TV. Ce qui n’a pas plu à d’autres agents, qui regrette que la NBA ne soit même pas intervenue. Ils y voient une exposition supplémentaire offerte aux clients de Klutch Sports.

A story in three parts pic.twitter.com/XuL3ijhrFs — Silver Screen & Roll (@LakersSBN) October 30, 2020

Une nouvelle polémique qui intervient quelques jours après les critiques sévères formées à l’encontre de LeBron James et de l’agence. Un autre représentant de joueur avait descendu les méthodes de la superstar et de ses associés. Le tout… sous couvert d’anonymat. LBJ n’avait pas encore réagi. Mais il a profité du workout et de la réunion des clients KS pour le faire à sa manière, sur les réseaux sociaux.

La légende « anonymous these » suivie d’une paire de… cacahouètes est assez explicite.

LeBron James et son agent accusés publiquement : « Une façade », « plein de joueurs se font baiser ! »