Les Los Angeles Lakers vont jouer les Finales NBA. La franchise californienne a pris le meilleur sur les Denver Nuggets (117-107) lors du Game 5 pour boucler ces Finales de la Conférence Ouest. Sans surprise, LeBron James et Anthony Davis ont été les deux grands artisans de cette qualification. Depuis l'arrivée de l'intérieur à l'occasion d'un trade avec les New Orleans Pelicans, les Angelenos sont logiquement considérés comme des favoris pour le titre. Mais ce statut ne suffit pas toujours. Les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers l'ont appris. Encore faut-il parvenir à l'assumer. Et pour le duo James-Davis, cet objectif de retrouver les sommets est en réalité une promesse. Une promesse commune depuis leur première discussion à LA.

"Quand je suis arrivé ici la première fois, il m'a dit qu'il voulait me donner ma première bague. J'ai répondu que je voulais lui permettre de retourner en Finales NBA. L'an dernier, il n'avait pas pu le faire à cause de sa blessure. Ils étaient 4èmes avant ça, donc qui peut savoir comment la situation allait évoluer. Je lui dit tout le temps, je suis là pour lui, il est là pour moi. Surtout dans de tels matches. Si je rate quelques tirs, il va prendre le relais. Et comme ça sur toute la série. Quand l'équipe en a besoin, je prends les choses en mains ou il le fait. Nous ne voulons pas abandonner l'autre. Tous les deux, nous savons pourquoi je suis venu ici. Nous voulons donc le titre. Nous sommes à 4 victoires", a ainsi confié Anthony Davis face aux médias.

LeBron James, le roi est bien vivant vive le roi !

Ce duo a été, jusqu'à maintenant, une grande réussite pour les Lakers. Sur le parquet et en dehors, LeBron James et Anthony Davis ont réussi à créer une vraie connexion. Reste à savoir si le King va désormais tenir son engagement...