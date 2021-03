LeBron James blessé, petit vent de panique chez les Lakers

Les Lakers risquent de devoir jouer sans LeBron James, ni Anthony Davis, pendant plusieurs semaines. L'ambiance est lourde chez les champions en titre, après la blessure du King samedi soir, lors de la rencontre perdue face aux Atlanta Hawks. Après une minute de jeu dans le 2e quart-temps, LeBron s'est sévèrement tordu la cheville en essayant de se défaire de Solomon Hill.

Si dans un premier temps le quadruple MVP a repris le jeu et a même marqué un tir à 3 points immédiatement à son retour pour poursuivre sa série de matches à au moins 10 points, la douleur a vite pris le dessus. LeBron James a regagné le vestiaire et n'est plus revenu de la partie afin de pouvoir passer des examens. Ceux-ci ont indiqué qu'il souffrait d'une entorse sur le haut de la cheville. On se doutait bien que ce qui venait de se passer n'était pas anodin. Il suffit d'entendre LeBron crier en se roulant au sol après avoir compris ce qui venait de se passer.

LeBron has been ruled out for the rest of today’s game with an ankle injury. pic.twitter.com/4bO3kSbUR5 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 20, 2021

Pour le moment, les Lakers ont simplement annoncé que LeBron James serait absent pour une durée indéterminée. Le plus grave semble avoir été évité, mais cette blessure est impactante à plusieurs titres. Pour les Lakers, qui étaient en pleine bourre ces derniers temps et prêts à revenir sur le Jazz en tête de la ligue, la tâche se complique. Devoir se passer de LBJ pour au moins deux semaines comme on peut le supposer va obliger les Californiens à trouver d'autres solutions pour gagner des matches.

La course au MVP est elle aussi affectée. Après Joel Embiid, c'est un autre favori qui va devoir observer ses concurrents marquer des points depuis son canapé jusqu'à nouvel ordre. En revenant relativement rapidement, LeBron James a évidemment encore toutes ses chances pour décrocher une nouvelle couronne. Mais les Lakers prendront-ils le risque de le faire revenir trop tôt en privilégiant un objectif individuel par rapport au but collectif du back to back ?

"Rien ne m'énerve et ne m'attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers. Je suis blessé de l'intérieur et de l'extérieur à l'heure qu'il est. Le chemin du retour commence maintenant. Je serai de retour bientôt, comme si je n'étais jamais parti", a tweeté LBJ.

